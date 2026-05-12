San Gemini le opere En plein air’ di Guerrino Piersanti | Una mostra diffusa che abbraccia l' intera comunità

A San Gemini si svolge una mostra all'aperto dedicata alle opere di Guerrino Piersanti, intitolata ‘En plein air’. L’evento coinvolge diverse attività del centro storico, come botteghe e bar, creando una esposizione diffusa nel borgo. La manifestazione resterà aperta fino alla fine di maggio, permettendo ai visitatori di scoprire le opere dell’artista in diversi punti della città.

Una galleria a cielo aperto per ammirare da vicino le opere di Guerrino Piersanti. Il borgo di San Gemini ospita una iniziativa ‘En plein air’ che coinvolgerà – fino alla fine del mese di maggio – botteghe, bar, attività più in generale che risiedono nel centro storico. Coinvolti anche gli spazi.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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