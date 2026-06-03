Pittura en plein air fino a mezzanotte | tornano I Giovedì dell’arte vista mare
Il lungomare di Riccione ospita di nuovo “I Giovedì dell’arte”, un’estemporanea di pittura en plein air che si svolge ogni giovedì dall’11 giugno al 10 settembre. Le attività si protraggono fino a mezzanotte, trasformando la zona in una galleria d’arte all’aperto. La manifestazione prevede la partecipazione di artisti che dipingono davanti al pubblico, creando opere sul tema vista mare. L’evento si svolge tutte le sere durante l’estate, senza interruzioni.
Il lungomare di Riccione si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto: dall’11 giugno al 10 settembre tornano “I Giovedì dell’arte”, l’estemporanea di pittura en plein air che ogni giovedì, dalla sera a mezzanotte, accompagnerà le serate estive della città. Giunta alla sua 44esima edizione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
How to Talk About Your Free Time in Italian | Easy Italian Conversation
Notizie e thread social correlati
Pasqua con chi vuoi, magari en plein airIn provincia di Reggio Emilia, sono numerosi gli eventi previsti per Pasqua e Pasquetta.
Pasqua e Pasquetta 2026: Torino "en plein air" tra picnic, prime tintarelle e relax selvaggioDurante il weekend di Pasqua e Pasquetta nel 2026, molte persone a Torino si sono recate all’aperto per trascorrere del tempo in natura.
Temi più discussi: Villa Taranto domani ospiterà i pittori de La Macchia en plein air; Pittori da tutta Italia per il concorso di pittura estemporanea dedicato agli scorci più belli della città; Nel verde del Parco Rignon come in un quadro di Monet; ARTISTI DIPINGONO NEI GIARDINI DI VILLA TARANTO.
Dall’11 giugno al 10 settembre torna l’estemporanea di pittura en plein air: ogni giovedì sera artisti al lavoro tra Porto e spiagge 88/90 fino a mezzanotte #Riccione #Eventi x.com
Alcune foto della scorsa edizione della Mostra Internazionale dell’Acquarello Workshop gratuiti, conferenze, pittura en plein air, esposizioni e tanto altro vi aspettano dal 5 al 7 giugno Villa Falconieri Museo Tuscolano Scuderie Aldobrandini Un e facebook
Suggerimenti per un'asciugatura più rapida durante la pittura ad acquerello en plein air reddit
I Macchiaioli e la pittura en plein air tra Francia e ItaliaDalla nascita della pittura en plein air all’eredità del movimento della macchia. La grande mostra di Gubbio rilegge la storia dei Macchiaioli, una rivoluzionaria stagione dell’arte italiana e ... exibart.com
Riccione: il lungomare diventa una galleria a cielo aperto con I Giovedì dell’arteDall’11 giugno al 10 settembre torna l’estemporanea di pittura en plein air: ogni giovedì sera artisti al lavoro tra Porto e spiagge 88/90 fino a mezzanotte ... altarimini.it