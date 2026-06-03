Pittura en plein air fino a mezzanotte | tornano I Giovedì dell’arte vista mare

Da riminitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il lungomare di Riccione ospita di nuovo “I Giovedì dell’arte”, un’estemporanea di pittura en plein air che si svolge ogni giovedì dall’11 giugno al 10 settembre. Le attività si protraggono fino a mezzanotte, trasformando la zona in una galleria d’arte all’aperto. La manifestazione prevede la partecipazione di artisti che dipingono davanti al pubblico, creando opere sul tema vista mare. L’evento si svolge tutte le sere durante l’estate, senza interruzioni.

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Il lungomare di Riccione si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto: dall’11 giugno al 10 settembre tornano “I Giovedì dell’arte”, l’estemporanea di pittura en plein air che ogni giovedì, dalla sera a mezzanotte, accompagnerà le serate estive della città. Giunta alla sua 44esima edizione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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