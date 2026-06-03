Pittura en plein air fino a mezzanotte | tornano I Giovedì dell’arte vista mare

Il lungomare di Riccione si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto: dall’11 giugno al 10 settembre tornano “I Giovedì dell’arte”, l’estemporanea di pittura en plein air che ogni giovedì, dalla sera a mezzanotte, accompagnerà le serate estive della città. Giunta alla sua 44esima edizione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Dall’11 giugno al 10 settembre torna l’estemporanea di pittura en plein air: ogni giovedì sera artisti al lavoro tra Porto e spiagge 88/90 fino a mezzanotte #Riccione #Eventi x.com

Suggerimenti per un'asciugatura più rapida durante la pittura ad acquerello en plein air reddit

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