Marvel’s Wolverine avrà il doppiaggio in italiano | ecco chi sarà la voce di Logan

Un nuovo trailer di Marvel’s Wolverine pubblicato sui canali ufficiali di PlayStation Italia conferma che il gioco avrà il doppiaggio in italiano. La voce di Logan sarà affidata a un attore specifico, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli sui nomi. La versione italiana del titolo sarà disponibile in concomitanza con il lancio internazionale. Non sono state annunciate altre informazioni relative alla localizzazione o alle date di uscita.

La conferma è arrivata attraverso un nuovo trailer, pubblicato sui canali ufficiali di PlayStation Italia: Marvel’s Wolverine avrà il doppiaggio in italiano. La nuova versione localizzata del filmato Ain’t No Hero non lascia spazio a dubbi, offrendo un primo assaggio delle voci che accompagneranno i giocatori nell’attesa esclusiva PlayStation 5 in arrivo il 15 settembre 2026. Francesco Rizzi è la voce italiana di Wolverine. A prestare la voce a Logan sarà Francesco Rizzi, un nome che risuonerà familiare a molti appassionati di videogiochi. Rizzi ha infatti interpretato Deacon St. John, il protagonista di Days Gone, lasciando un segno indelebile grazie alla sua capacità di trasmettere intensità emotiva e profondità caratteriale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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