Martinez si prende l’Inter | Che emozione San Siro Il sogno è la Champions

Il portiere Josep Martinez, 28 anni, ha dichiarato di sentirsi pronto a essere il titolare dell’Inter, sottolineando di aver trascorso due anni in attesa di questa occasione. Ha descritto l’emozione di giocare a San Siro e ha espresso il desiderio di competere in Champions League. Martinez ha evidenziato di aver lavorato duramente per migliorare e di essere pronto a prendersi questa responsabilità.

e Mattia Todisco Josep Martinez, a 28 anni è pronto a prendersi sulle spalle la maglia da titolare dell’ Inter? "Certo. È da due anni che sono qua a imparare e migliorare per aspettare un’opportunità come quella che si presenta adesso. Non vedo l’ora che arrivi la prima di campionato per riassaggiare il calcio “vero“". Quanto è stata dura la vita da dodicesimo? "In spagnolo sarebbe il ’tredicesimo’ (sorride, ndr). È dura sì, perché alla fine, come per tutti quelli che non hanno un buon minutaggio, se vuoi essere in una grande squadra devi lavorare e attendere l’occasione, come quelle che ho avuto io. Se non lo fai bene, non riesci a fare il passo successivo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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