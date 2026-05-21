Roma Rensch si prende la fascia per il sogno Champions

Devyne Rensch ha preso la fascia di capitano della Roma in vista della trasferta di domenica a Verona, a causa della squalifica di Wesley. La partita sarà decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra giallorossa punta sui suoi giocatori chiave per ottenere un risultato utile. La sfida si gioca in un momento cruciale della stagione, con la squadra che cerca di consolidare la propria posizione in classifica. Rensch sarà chiamato a guidare la formazione in questa occasione importante.

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La corsa all’Europa che conta della Roma passerà inevitabilmente dai piedi di Devyne Rensch, chiamato a raccogliere l’eredità dello squalificato Wesley nella decisiva trasferta di domenica a Verona, dove la squadra di Gasperini si giocherà l’accesso alla prossima Champions League. Come analizzato da Gabriele Turchetti sulle colonne del quotidiano Il Tempo, il laterale olandese è ormai diventato l’uomo del destino per i giallorossi, specialmente dopo la straordinaria prestazione di Parma in cui ha messo a segno una rete e conquistato il calcio di rigore decisivo per mantenere accese le speranze europee della squadra. A soli novanta minuti dal traguardo stagionale, l’ex talento dell’Ajax si candida a un ruolo di primissimo piano nello scacchiere tattico capitolino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Parma-Roma 2-3, le pagelle: Malen e Rensch firmano la rimonta ChampionsLa Roma strappa tre punti pesantissimi al Tardini superando il Parma per 3-2 al termine di una sfida vietata ai deboli di cuore, valida per la... Wesley si prende il Brasile: dalla Roma al sogno MondialeUn primo anno da protagonista quello del terzino brasiliano classe 2003, arrivato in estate dal Flamengo per 25 milioni per essere il nuovo titolare... Di Canio: ... anche Rensch mette la mano sul collo all'avversario per prendere la posizione e lasciarsi andare. Il giocatore della Roma non viene trattenuto da Britschgi. A parti inverse, avrebbero protestato anche i giallorossi. È dura vivere così, tanto.. x.com Parma-Roma 2-3, le pagelle: Dybala incanta, Malen punisce (7,5). Rensch eroe per caso (8), Gasp azzecca i cambi (6,5)La Roma riprende una partita incredibile grazie a un Dybala sontuoso ma soprattutto all’ingresso decisivo di Rensch. E Malen ne fa altri due rimettendo la squadra di Gasperini sulla ... leggo.it Rensch si prende la Roma: da riserva a uomo della rimonta, Gasperini scopre il jolly per il futuro giallorossoL’olandese decisivo a Parma con goal e rigore conquistato in quattro minuti: ora il club riflette sul suo ruolo nella prossima stagione. msn.com