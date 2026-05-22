Inter Stankovic nel mirino della Premier | il Brentford si muove ma il sogno resta San Siro

Il Brentford ha manifestato interesse per il centrocampista serbo dell’Inter, il quale sta valutando il suo futuro con il club nerazzurro. La società inglese ha avviato contatti per sondare la disponibilità del giocatore, che però mantiene il desiderio di rimanere a Milano e di continuare a giocare allo stadio di San Siro nella prossima stagione. L’Inter, nel frattempo, sta riflettendo sulla posizione del calciatore, senza aver preso ancora una decisione ufficiale.

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di Alberto Petrosilli Brentford interessato a Stankovic: l’Inter riflette sul futuro del talento serbo che sogna di giocare a San Siro nella prossima stagione. Aleksandar Stankovic è pronto a rientrare all’Inter dopo la parentesi vissuta al Bruges, conclusa con un saluto molto emozionante ai tifosi belgi. Il club nerazzurro, infatti, avrebbe deciso di esercitare il diritto di recompra, riportando così il giovane centrocampista a Milano. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, sul classe 2005 sarebbe già arrivato un primo interesse concreto dalla Premier League. Il Brentford avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per capire la fattibilità dell’operazione, ma al momento la destinazione inglese non convincerebbe pienamente l’entourage del giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, Stankovic nel mirino della Premier: il Brentford si muove, ma il sogno resta San Siro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mercato Inter, rebus Stankovic: la strategia tra Premier League e il sogno Nico Pazdi Redazione Inter News 24Mercato Inter, nerazzurri pronti a esercitare la recompra per il centrocampista, ma le ricche sirene estere potrebbero... Filip Stankovic e il ritorno a San Siro: l’Inter pronta a riacquistarlo grazie ad una particolare clausoladi Alberto PetrosilliFilip Stankovic è vicino al ritorno all’Inter: Marotta pronto a riacquistarlo sfruttando questa particolare clausola. Vendita di San Siro: Con il Comune faremo una negoziazione creativa. Nel mirino la mail del consulente dell'InterMilano, 1 aprile 2026 – Una negoziazione creativa in cui vorremmo bilanciare. Così l’advisor dell’Inter, Fabrizio Grena, nell’ottobre 2024 scriveva via mail a Katherine Ralph, top manager di Oaktree ... ilgiorno.it San Siro, indagine sulla vendita: nove indagati. Nel mirino i rapporti tra Comune, Inter e MilanSi allarga l’inchiesta della Procura di Milano sulla cessione dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan: secondo quanto ha rivelato l’Ansa, sono nove gli indagati per ipotesi ... milanofinanza.it