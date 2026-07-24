Martina Stella ha dichiarato di attrarre principalmente persone con problemi, sottolineando di godersi il momento da single. La attrice ha parlato della propria carriera, iniziata in giovane età, e della vita sentimentale, spesso al centro dell’attenzione mediatica. Per celebrare i 25 anni del film “L’ultimo bacio”, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, condividendo aspetti personali e professionali della sua esperienza.

Martina Stella, per celebrare i 25 anni del film L'ultimo bacio, si è concessa ad una lunga intervista al Corriere della Sera, svelando i retroscena di una carriera iniziata presto e di una vita sentimentale finita spesso sotto i riflettori. Oggi, a quarantuno anni, due figli (Ginevra e Leonardo) e un divorzio alle spalle, l'attrice toscana fa il punto sulla sua vita privata con la maturità di chi ha imparato a convivere con le proprie fragilità, definendosi ironicamente un "caso umano" dopo la fine dei suoi legami più importanti e la fine del "sogno della famiglia per sempre". I giornali di gossip non le hanno mai dato tregua, complice una bellezza straordinaria e una popolarità esplosa da giovanissima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Martina Stella senza filtri: "Attiro solo casi umani, oggi mi godo il mio essere single"

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