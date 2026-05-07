Casi Umani Secret Sauce Studio produce il nuovo format del vodcast con Martina Stella

Secret Sauce Studio ha annunciato la creazione di un nuovo format chiamato Casi Umani, condotto dall’attrice Martina Stella. Il vodcast sarà disponibile su più piattaforme, tra cui YouTube, Instagram e TikTok. La serie si concentrerà su storie legate a esperienze personali e tematiche di attualità, offrendo contenuti rivolti a un pubblico diversificato. La produzione rappresenta un tassello nel percorso di espansione del team nel settore dei contenuti digitali.

Secret Sauce Studio ha annunciato il lancio di Casi Umani, format multipiattaforma condotto da Martina Stella distribuito su YouTube, Instagram e TikTok. Il progetto nasce da un’idea dell’attrice e della sua manager Carolina Savino: raccontare le storie che tutti hanno vissuto, quelle che non finiscono sui giornali ma che pesano nella vita vera. Amicizie che cambiano, scelte difficili, relazioni che non tornano come le ricordavi. Casi Umani le porta in scena con leggerezza e precisione, senza la retorica di chi osserva dall’esterno grazie alla capacità naturale di Martina di entrare in contatto con le persone, metterle a proprio agio, far emergere il vero.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Casi Umani, Secret Sauce Studio produce il nuovo format del vodcast con Martina Stella Notizie correlate Diego Milito si racconta in Giorgia’s Secret su DAZN, nuovo format intervisteIl nuovo format di Giorgia Rossi porta il calcio in una dimensione più intima e personale. Leggi anche: I due operai morti in via Marturano, Lorefice: "Vittime del ‘dio profitto’ che produce scarti umani e sofferenza"