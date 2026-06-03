La stella del Belgio Lisa Vaelen senza filtri | Tokyo 2020 Europei e sogni olimpici
Lisa Vaelen, ginnasta belga, ha condiviso senza filtri le sue esperienze sportive, tra cui Tokyo 2020 e gli Europei. La ginnasta ha parlato dei momenti più intensi delle competizioni e dei sogni di partecipare alle Olimpiadi. Durante l’intervista, ha descritto le emozioni provate durante le gare e le sfide affrontate nel percorso verso i grandi eventi. La sua narrazione si concentra sui fatti e sulle tappe della sua carriera.
Lisa Vaelen protagonista di Ginnasticomania! In questa puntata esclusiva di Ginnasticomania, Chiara Sani incontra una delle stelle più brillanti della ginnastica artistica europea: Lisa Vaelen, leader della nazionale belga e protagonista del Trofeo Internazionale Città di Jesolo, uno degli eventi più prestigiosi del panorama mondiale. A bordo pedana, la ginnasta belga racconta il suo percorso sportivo, le emozioni vissute nelle grandi competizioni internazionali e il sogno realizzato di partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, dove ha contribuito allo storico risultato del Belgio nella finale a squadre. Specialista del volteggio, Lisa Vaelen ha conquistato due prestigiose medaglie di bronzo ai Campionati Europei di Antalya e Lipsia, affermandosi come una delle atlete più spettacolari del circuito internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
La stella del Belgio Lisa Vaelen senza filtri: Tokyo 2020, Europei e sogni olimpici
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