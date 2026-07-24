Lunedì 27 luglio, alle 18, piazza Umberto a Martina Franca ospiterà la finale di “Barman SuperC0”, una competizione tra giovani bartender dedicata ai cocktail senza alcol. La serata conclude l’evento iniziato con le eliminatorie, in cui i partecipanti hanno preparato drink analcolici davanti al pubblico. La manifestazione si concentra sulla promozione del consumo responsabile e sulla creatività nella miscelazione di cocktail zero.

Tarantini Time Quotidiano L’arte della miscelazione incontra la cultura del bere responsabile. Lunedì 27 luglio, dalle ore 18, piazza Umberto a Martina Franca ospiterà la serata conclusiva di “Barman SuperC0.0L”, il progetto promosso da AISE in collaborazione con l’Istituto Majorana e con il patrocinio del Comune. Al centro dell’evento ci saranno i cocktail zero alcol realizzati dai 18 studenti che hanno partecipato al percorso formativo “Barman per un giorno”. Dopo un mese di lezioni dedicate alle tecniche di miscelazione, all’inglese per il turismo e alle competenze utili per il mondo del lavoro, i ragazzi presenteranno un mocktail originale davanti a una giuria composta da professionisti del settore Ho. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Martina Franca, i protagonisti sono i cocktail zero alcol: sfida tra giovani bartender

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Obligada casarse CEO mayor,ella pensaba él era rígido y aburrido,pero él mimaba cesar

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Un..."Americano in porchetta", versione 'Made in Marche' dello storico cocktail, vince la tappa regionale del Campari Bartender Competition

DescoSicano 2026, a Sciacca giovani chef e bartender si sfidano tra cucina stellata e mixologyA Sciacca si terrà la diciannovesima edizione del “DescoSicano”, un evento che coinvolge giovani chef e bartender in competizioni di cucina e...

Argomenti più discussi: Martina Franca, Pino De Vittorio e Marcello Vitale protagonisti al Festival della Valle d’Itria con Le tarantelle del rimorso; Martina Franca: Festival della Valle d’Itria 2026 chiude la rassegna; Martina Franca - Palazzo Ducale: Pulcinella e La favola di Orfeo; Martina Franca riscopre dopo tre secoli il Barocco di Provenzale.

Martina Franca, il sindaco di Bisceglie e la sindaca di Casacalenda vincono Sindaci, ai fornelli!Il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e la sindaca di Casacalenda (Molise), Sabrina Lallitto, hanno conquistato l’undicesima edizione di Sindaci, ai fornelli!, la competizione gastronomica ... mediterranews.org