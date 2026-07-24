Martina Franca i protagonisti sono i cocktail zero alcol | sfida tra giovani bartender
Lunedì 27 luglio, alle 18, piazza Umberto a Martina Franca ospiterà la finale di “Barman SuperC0”, una competizione tra giovani bartender dedicata ai cocktail senza alcol. La serata conclude l’evento iniziato con le eliminatorie, in cui i partecipanti hanno preparato drink analcolici davanti al pubblico. La manifestazione si concentra sulla promozione del consumo responsabile e sulla creatività nella miscelazione di cocktail zero.
Tarantini Time Quotidiano L’arte della miscelazione incontra la cultura del bere responsabile. Lunedì 27 luglio, dalle ore 18, piazza Umberto a Martina Franca ospiterà la serata conclusiva di “Barman SuperC0.0L”, il progetto promosso da AISE in collaborazione con l’Istituto Majorana e con il patrocinio del Comune. Al centro dell’evento ci saranno i cocktail zero alcol realizzati dai 18 studenti che hanno partecipato al percorso formativo “Barman per un giorno”. Dopo un mese di lezioni dedicate alle tecniche di miscelazione, all’inglese per il turismo e alle competenze utili per il mondo del lavoro, i ragazzi presenteranno un mocktail originale davanti a una giuria composta da professionisti del settore Ho. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Obligada casarse CEO mayor,ella pensaba él era rígido y aburrido,pero él mimaba cesar
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Un..."Americano in porchetta", versione 'Made in Marche' dello storico cocktail, vince la tappa regionale del Campari Bartender Competition
DescoSicano 2026, a Sciacca giovani chef e bartender si sfidano tra cucina stellata e mixologyA Sciacca si terrà la diciannovesima edizione del “DescoSicano”, un evento che coinvolge giovani chef e bartender in competizioni di cucina e...
Argomenti più discussi: Martina Franca, Pino De Vittorio e Marcello Vitale protagonisti al Festival della Valle d’Itria con Le tarantelle del rimorso; Martina Franca: Festival della Valle d’Itria 2026 chiude la rassegna; Martina Franca - Palazzo Ducale: Pulcinella e La favola di Orfeo; Martina Franca riscopre dopo tre secoli il Barocco di Provenzale.
30 anni di Festival meritano ospiti speciali. Premio Sirio a Vincenzo Schettini Premio Città di Martina Franca a Lino Banfi Il 30° Festival del Cabaret inizia a svelare i suoi protagonisti. E siamo solo all’inizio… 21-23 agosto | Martina Franca Biglietti in facebook
Martina Franca, il sindaco di Bisceglie e la sindaca di Casacalenda vincono Sindaci, ai fornelli!Il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e la sindaca di Casacalenda (Molise), Sabrina Lallitto, hanno conquistato l’undicesima edizione di Sindaci, ai fornelli!, la competizione gastronomica ... mediterranews.org