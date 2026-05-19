DescoSicano 2026 a Sciacca giovani chef e bartender si sfidano tra cucina stellata e mixology
A Sciacca si terrà la diciannovesima edizione del “DescoSicano”, un evento che coinvolge giovani chef e bartender in competizioni di cucina e mixology. L’istituto Calogero Amato Vetrano ospiterà questa settimana dedicata alla gastronomia, alla formazione e alla creatività, trasformando la scuola in un punto di incontro per professionisti emergenti e appassionati del settore. Durante l’evento, i partecipanti si sfideranno in prove pratiche e dimostrazioni, offrendo uno sguardo sulle future tendenze dell’enogastronomia e dell’ospitalità.
Sarà una settimana all’insegna del gusto, della formazione e della creatività quella che vedrà protagonista l’istituto Calogero Amato Vetrano di Sciacca con la 19esima edizione del “DescoSicano”, il concorso dedicato all’enogastronomia e all’ospitalità che ogni anno trasforma la scuola in una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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