Un Americano in porchetta versione ' Made in Marche' dello storico cocktail vince la tappa regionale del Campari Bartender Competition

SENIGALLIA – La Campari Bartender Competition, uno degli appuntamenti più attesi del calendario della mixology italiana ha fatto tappa a Senigallia, con l’obiettivo di affermarsi come uno degli appuntamenti di riferimento per il mondo della miscelazione nelle Marche. Giunta alla sua dodicesima. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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