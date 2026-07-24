marta bertoncelli sfiora il podio nella finale del c1 femminile ai mondiali oro per la ceca kneblova

Notizia in breve

Nella finale del C1 femminile ai Mondiali, Marta Bertoncelli si è classificata quarta, sfiorando il podio. La gara è stata vinta dalla ceca Kneblova, che ha conquistato l’oro. La rappresentativa italiana non è riuscita a ottenere la seconda medaglia prevista, nonostante il buon piazzamento della atleta. La finale si è conclusa con un risultato di rilievo per la squadra azzurra, ma senza ulteriori riconoscimenti in medaglie.