Marta Bertoncelli sfiora il podio nella finale del C1 femminile ai Mondiali Oro per la ceca Kneblova
Nella finale del C1 femminile ai Mondiali, Marta Bertoncelli si è classificata quarta, sfiorando il podio. La gara è stata vinta dalla ceca Kneblova, che ha conquistato l’oro. La rappresentativa italiana non è riuscita a ottenere la seconda medaglia prevista, nonostante il buon piazzamento della atleta. La finale si è conclusa con un risultato di rilievo per la squadra azzurra, ma senza ulteriori riconoscimenti in medaglie.
La finale del C1 femminile si conclude con un risultato di assoluto prestigio per la spedizione azzurra, ma non regala alla formazione tricolore l’attesa seconda medaglia. Marta Bertoncelli, pur se autrice di prova sostanzialmente positiva, deve purtroppo fermarsi ai piedi del podio. La ceca Tereza Kneblova è medaglia d’oro grazie ad una incontenibile seconda discesa. Tereza Kneblova, scesa per prima dopo aver ottenuto il dodicesimo e ultimo tempo di qualificazione in semifinale, conclude la sua prova completando il percorso netto con il tempo di 100.52. L’atleta ceca sbaraglia la resistenza delle sue rivali e conquista il titolo iridato con pieno merito. 🔗 Leggi su Oasport.it
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