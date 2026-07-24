Sorride ancora la canadese italiana ai Mondiali senior 2026 di canoa slalom: sull’OKC Whitewater Center, il canale che tra due anni ospiterà le gare delle Olimpiadi di Los Angeles, nella gara femminile approda tra le 12 finaliste Marta Bertoncelli, mentre non centra l’obiettivo Elena Borghi. Il miglior tempo del penultimo atto lo fa registrare l’andorrana Monica Doria, che si impone in 98.03, battendo la slovacca Zuzana Pankova, seconda in 99.89, a 1.86, e la statunitense Evy Leibfarth, terza in 100.63, a 2.60, per 0.01 davanti a Marta Bertoncelli, che stacca il pass per la finale con il crono di 100.64, a 2.61. Quinta posizione per la transalpina Marjorie Delassus, quinta in 101. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Canoa slalom, Marta Bertoncelli ai Mondiali conquista l’accesso all’ultimo atto nel C1

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