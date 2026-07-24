Durante la finale dei Mondiali di canoa slalom 2026, una atleta ha sfiorato il podio nel C1 femminile. Buone prestazioni sono state registrate anche da altri due concorrenti, Micozzi e Ivaldi. La diretta delle finali di C1 maschile e femminile si è conclusa, con le ultime gare di kayak cross previste per domani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.27 Per stasera è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale delle finali di C1 maschile e femminile dei Mondiali di canoa slalom 2026 termina qui! Domani, nell’ultima giornata di gare, andranno in scena le gare di kayak cross. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 22.25 Si chiude con un sapore leggermente agrodolce questa giornata dei mondiali di canoa slalom. Gli azzurri sono stati autori, sia nel C1 maschile che nel femminile, di ottime prove, che però non sono bastate per il podio. Marta Bertoncelli chiude quarta ad un passo dal bronzo, mentre Flavio Micozzi e Raffaele Ivaldi sono arrivati rispettivamente quinto e settimo nella prova maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Canoa slalom, Mondiali 2026 in DIRETTA: Bertoncelli sfiora il bronzo nel C1 femminile. Buone le prove per Micozzi e Ivaldi

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