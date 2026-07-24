Mario Roggero vessato e umiliato | lo vogliono al carcere duro ecco domo

Notizia in breve

Il 17 luglio, un uomo si è costituito nel carcere di Bollate dopo essere stato condannato a 14 anni di reclusione per aver ucciso due rapinatori. La sua condanna è definitiva. L’uomo, un ex gioielliere, è stato trasferito in questa struttura, nota per il suo focus sul reinserimento dei detenuti. La decisione di entrare in carcere è arrivata dopo la condanna definitiva.