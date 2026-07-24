Mario Roggero vessato e umiliato | lo vogliono al carcere duro ecco domo
Il 17 luglio, un uomo si è costituito nel carcere di Bollate dopo essere stato condannato a 14 anni di reclusione per aver ucciso due rapinatori. La sua condanna è definitiva. L’uomo, un ex gioielliere, è stato trasferito in questa struttura, nota per il suo focus sul reinserimento dei detenuti. La decisione di entrare in carcere è arrivata dopo la condanna definitiva.
Mario Roggero, l'orefice di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni di carcere per l'omicidio volontario di due rapinatori, si è costituito il 17 luglio nel carcere di Bollate, struttura scelta perché considerata tra le più attente al reinserimento dei detenuti. Tuttavia, la sua permanenza potrebbe essere temporanea: secondo quanto riportato, l'amministrazione starebbe valutando un trasferimento, probabilmente nel carcere di Cuneo. Tra le motivazioni ipotizzate figurano la forte esposizione mediatica del caso, il tentativo di Roggero di ottenere fin da subito una sistemazione in un istituto ritenuto privilegiato e la richiesta di un impiego interno, interpretata come un modo per consolidare la permanenza a Bollate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Mario Roggero e la rapina del 2015
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: L’ultimo pranzo in famiglia di Mario Roggero, il biscotto della fortuna e l’impatto col carcere. “Qui vogliono proteggermi”
Mario Roggero, prime ore in carcere: le lacrime in cella, lo scontro politico e il no della magistratura alla GraziaAlle 16:40 di venerdì 17 luglio 2026, una BMW grigia ha svoltato nel parcheggio del carcere di Bollate.
Temi più discussi: Mario Roggero resta in carcere, no anche ai domiciliari; Secondo giorno in carcere per Roggero, Salvini lo va a trovare: Vorrei poterlo candidare; Caso Roggero, parenti rapinatori: 'Nessun risarcimento, pignoriamo'; Mario Roggero, il nodo dei risarcimenti: Non ha versato nulla, pignoreremo le proprietà. Dove sono i soldi della raccolta fondi?.
Secondo la prima sezione della Corte d’Assise d’Appello di Torino, la raccolta fondi di Mario Roggero non era destinata a sopperire alle spese della propria difesa e del procedimento, ma attestava invece il pervicace e reiterato tentativo dello stesso di sottra facebook
Mario Roggero, il caso a Zona Bianca: cos’è successo | La rapina, gli spari e la condannaMario Roggero, il caso a Zona Bianca: cos'è successo al gioielliere dalla rapina subita nel 2021 agli spari, fino alla condanna a 14 anni ... ilsussidiario.net
Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitivaC'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per avere ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile 2021. Lo ha emesso la Procura d ... ansa.it