Un uomo ha raccontato l’ultimo pranzo in famiglia prima di entrare in carcere. Durante una videochiamata con i nipotini, uno di otto anni gli ha chiesto se fosse in prigione e se, in caso contrario, lo avrebbe portato a Gardaland. L’uomo ha commentato di sentirsi immerso in una situazione da follia e ha detto che qualcuno lo sta proteggendo.

Milano, 17 luglio 2026 – “Penso di vivere in una follia. Ho avuto una videochiamata dei nipotini. Uno ha otto anni. 'Nonno', mi ha chiesto, 'è vero che sei in carcere? Nonno, se non ti mettono in carcere ci porti a Gardaland?'. Ho detto di sì. Vi porto a Gardaland. Cosa dovevo dire? Ma io non posso perché devo andare in cella”. Chiuso in una stanza di hotel a Milano, in attesa di entrare in carcere, Mario Roggero si tormenta. Si è già costituito a Bollate, ma “manca un documento” e quindi non può ancora varcare le porte dell’istituto penitenziario, dove dovrà restare per 14 anni e 9 mesi (“fino a 87 anni”). Così prevede la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021, a Grinzane Cavour, nel Cuneese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ultimo pranzo in famiglia di Mario Roggero, il biscotto della fortuna e l’impatto col carcere. “Qui vogliono proteggermi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mario Roggero va in carcere, l’attacco ai giudici e l’ultimo appello: «Ora combattete per me» – Il videoMario Roggero è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione per l’omicidio di due rapinatori durante un assalto nel suo negozio nel 2021.

Mario Roggero, il giorno della verità: "Inondato di affetto e donazioni”. Chi è il gioielliere che rischia il carcere per omicidioIl giorno della sentenza, il gioielliere di 72 anni ha dichiarato di aver ricevuto un’ondata di affetto e donazioni da parte di persone che lo hanno...

Temi più discussi: Mario Roggero in Cassazione: Pronto per il carcere. Il pg chiede la conferma della condanna; Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori -; Silvia Roggero, la figlia del gioielliere: La grazia? Non mi schiero. Vorrei solo la verità; Mario Roggero, la condanna è definitiva: 14 anni e 9 mesi per aver ucciso i banditi in fuga | Libero Quotidiano.it.

L’ultimo pranzo in famiglia di Mario Roggero, il biscotto della fortuna e l’impatto col carcere. Qui vogliono proteggermiIl gioielliere, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori, è in una stanza d’albergo in attesa di costituirsi. Ma è già stato nell’istituto penitenziario: Vivo in una follia. La fi ... quotidiano.net

Mario Roggero, il precedente del 2005, dai pugni al fidanzato della figlia alla pistola puntata: Non finisce qui, bastardoNon è normale, sai, che un direttore del carcere si muova per accogliere un detenuto. Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane Cavour condannato in via definitiva ... corriereadriatico.it

votare schlein reddit