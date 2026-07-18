Alle 16:40 di venerdì 17 luglio 2026, una BMW grigia ha svoltato nel parcheggio del carcere di Bollate. Poco dopo, l’automobile è entrata nel cortile e un uomo, identificato come Mario Roggero, è stato portato in cella. Durante le prime ore di detenzione, sono state segnalate lacrime. La magistratura ha respinto la richiesta di grazia presentata dalla difesa, e il dibattito politico si è acceso su questa decisione.

Le lancette dell'orologio posizionato all'ingresso del carcere di Bollate segnavano le 16:40 di venerdì 17 luglio 2026 quando una BMW grigia ha svoltato bruscamente nel parcheggio della struttura penitenziaria alla periferia nord di Milano. Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Grinzane Cavour condannato in via definitiva mercoledì a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo, ha sforato di appena dieci minuti il limite fissato dall'ordine di carcerazione della Procura di Asti (che è, in questo caso, alle 16:30). Da quel preciso istante è iniziata la complessa e tesissima parabola detentiva dell'artigiano piemontese, un caso umano, giudiziario e politico che sta spaccando l'Italia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Mario Roggero, prime ore in carcere: le lacrime in cella, lo scontro politico e il no della magistratura alla Grazia

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Mario Roggero racconta la sua storia

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Prime ore di carcere per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. L'articolo continua al link shorturl.at/KOnpe #skytg24 #news x.com

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