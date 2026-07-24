Nel carcere di Milano, l’arrivo di Mario Roggero ha scatenato tensioni e confronti tra detenuti e personale. La presenza dell’ex imputato ha generato discussioni e un clima di attenzione nell’istituto penitenziario, aprendo un fronte di polemiche interne. La vicenda giudiziaria, conclusa con una sentenza definitiva, continua a suscitare reazioni e divisioni tra chi sostiene e chi contestualizza la sua presenza in carcere.

Ci sono vicende giudiziarie che, anche quando la sentenza è ormai definitiva, continuano a dividere e a far discutere. Quella di Mario Roggero è una di queste: il suo arrivo in un noto istituto penitenziario milanese avrebbe acceso confronti, prese di posizione e un clima seguito con attenzione. Il gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, sta scontando una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. È stato trasferito nel carcere di Bollate dopo il passaggio in giudicato della sentenza legata alla rapina avvenuta nella sua attività nel 2021, un caso drammatico che per anni ha alimentato un acceso dibattito pubblico. Secondo quanto riferito, l’ingresso di Mario Roggero a Bollate non sarebbe passato inosservato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Mario Roggero, scoppia la bufera in carcere

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L'ultimo video di MARIO ROGGERO prima di entrare in CARCERE

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