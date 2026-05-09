Cesare Battisti la richiesta dal carcere Scoppia la bufera | Schiaffo alle vittime

Il 9 maggio 2026 si è aperto con una richiesta proveniente dal carcere, suscitando reazioni contrastanti nel mondo pubblico. La decisione ha acceso un dibattito acceso tra chi considera questa mossa un atto ingiusto nei confronti delle vittime delle stragi e chi invece la considera legittima nel rispetto delle procedure legali. La vicenda ha generato commenti e prese di posizione che si sono diffuse rapidamente sui media nazionali, alimentando ulteriori divisioni nell’opinione pubblica.

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Il 9 maggio 2026 si conferma una data profondamente divisiva per la coscienza civile italiana, segnata dal ricordo solenne delle vittime delle stragi e della violenza politica. Mentre le massime istituzioni dello Stato si riuniscono per onorare la memoria di chi ha pagato con la vita l’attacco al cuore della democrazia, la cronaca giudiziaria riporta al centro del dibattito la figura di Cesare Battisti. L’ex membro dei Proletari armati per il comunismo, attualmente detenuto presso la struttura carceraria di Massa Carrara, ha scelto proprio questa ricorrenza per far sentire la propria voce attraverso una missiva indirizzata al quotidiano La Nazione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cesare Battisti, la richiesta dal carcere. Scoppia la bufera: “Schiaffo alle vittime” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Cesare Battisti dal carcere: “Vorrei vedere mio figlio”. E scoppia la bufera. “Schiaffo alle vittime del terrorismo” La lettera di Cesare Battisti dal carcere: “Vorrei rivedere mio figlio”Massa, 8 maggio 2026 – Chiede di poter riabbracciare suo figlio Cesare Battisti, ex terrorista appartenente ai Proletari armati per il comunismo,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cesare Battisti, lettera dal carcere: Vorrei rivedere mio figlio; La lettera di Cesare Battisti dal carcere: Qui senza diritti, vorrei rivedere mio figlio; Viabilità migliorata in via Cesare Battisti; La lettera di Cesare Battisti dal carcere: Vorrei rivedere mio figlio. Cesare Battisti dal carcere: Vorrei vedere mio figlio. E scoppia la bufera. Schiaffo alle vittime del terrorismoNel giorno delle vittime del terrorismo, l’ex membro dei Proletari armati per il comunismo Cesare Battisti chiede permessi premio per vedere il figlio con problemi psicologici. Durissimo il commento d ... ilgiornale.it Cesare Battisti, lettera dal carcere: Vorrei rivedere mio figlioL’ex appartenente ai Proletari armati per il comunismo (Pac), condannato all’ergastolo per quattro omicidi commessi negli anni Settanta, scrive al quotidiano La Nazione, denunciando una disparità d ... tg24.sky.it Cesare Battisti dal carcere: “Vorrei vedere mio figlio”. E scoppia la bufera. “Schiaffo alle vittime del terrorismo” x.com