Tre adolescenti condannati per uno stupro su due minorenni non saranno incarcerati. La decisione ha suscitato polemiche, con commenti che sottolineano come la sentenza possa avere ripercussioni durature sui giovani coinvolti. La condanna riguarda un episodio avvenuto nel Regno Unito, ma i tre ragazzi sono stati giudicati non idonei alla detenzione in carcere. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico sulla gestione dei minorenni coinvolti in reati sessuali.

Bufera nel Regno Unito: tre adolescenti sono stati condannati per stupro nei confronti di due ragazze minorenni ma non andranno in carcere. La decisione del tribunale di Southampton ha provocato proteste da parte delle famiglie delle vittime e ha scatenato un caso politico, con il premier Keir Starmer che s’è detto “inorridito”. La sentenza sarà ora esaminata dall’Attorney General per valutare se le pene inflitte siano state troppo lievi. Il caso riguarda due episodi avvenuti a Fordingbridge, nell’Hampshire, il 26 novembre 2024 e il 17 gennaio 2025. Gli imputati, all’epoca dei fatti, avevano 14 e 15 anni, la stessa età delle due vittime. Il giudice Nicholas Rowland ha disposto nei confronti dei presunti stupratori ordini di riabilitazione giovanile con supervisione, escludendo la custodia in un istituto minorile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tre adolescenti condannati per stupro evitano il carcere: "Avrebbe segnato la loro vita". Scoppia la bufera

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