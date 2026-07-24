Mario Roggero ha completato la sua prima settimana in carcere. Durante i giorni di detenzione, ha incontrato altri detenuti e ha iniziato a ricevere proposte per un possibile impiego. La detenzione è iniziata con un primo periodo di adattamento, mentre Roggero si confronta con le nuove condizioni di vita e le opportunità che si stanno presentando.

Milano, 23 lug. (Adnkronos) - E' trascorsa la prima settimana da detenuto per Mario Roggero. Il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio e averne ferito un terzo - a quanto apprende l'Adnkronos - nell'istituto 'modello' di Bollate ha fatto in fretta ad ambientarsi, tra nuove conoscenze e la prospettiva di un impiego. "Non sono mai andato in carcere e fare l'esperienza a 72 anni credo che sia una cosa estremamente difficile", raccontava il 72enne, varcando venerdì scorso le porte della casa di reclusione milanese, dove in tanti gli avevano consigliato di costituirsi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mario Roggero, prima settimana in carcere tra nuove conoscenze e prospettiva di un lavoro

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