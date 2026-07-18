Prima notte in carcere a Bollate per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso i rapinatori in fuga che avevano appena assaltato il suo negozio. La domanda di grazia, depositata dalla moglie, è già sul tavolo del Presidente della Repubblica, mentre in tutto il Paese spuntano presidi a suo sostegno. "Passo il testimone a tutti gli italiani che porteranno avanti la mia battaglia", ha detto Roggero ai cronisti fuori dai cancelli. Prima di entrare in carcere ha pianto, ha abbracciato i suoi cari, ma è combattivo perché sa di non essere da solo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Prima notte in carcere per Mario Roggero: "Passo il testimone agli italiani"

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Mario Roggero, prima notte in carcere. Salvini va a trovarlo a Bollate

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Mario Roggero, la prima notte in cella e le lacrime. Salvini va a trovarlo in carcereUn gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo ha trascorso la sua prima notte in cella.

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Temi più discussi: Il gioielliere convinto dalle figlie a prenotare un hotel: Stai con noi. Il carcere può attendere; Prima notte a Bollate per Mario Roggero, oggi il colloquio con l’avvocato in carcere; Mario Roggero verso il carcere: Portate avanti la mia battaglia. Lo sfogo social per salutare i sostenitori, ma in serata i legali lo convincono a non consegnarsi ancora; Mario Roggero in cella: Ha pianto. L'avvocata del rapinatore ferito: Scioccato dalla morte dei complici.

Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate dove farà visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Ro x.com

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