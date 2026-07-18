Mario Roggero prima giornata in carcere | Prezioso il sostegno esterno

Da tgcom24.mediaset.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il gioielliere Mario Roggero, condannato a quasi 15 anni, ha trascorso la prima giornata in carcere a Bollate. Durante la giornata ha riferito di apprezzare il sostegno esterno ricevuto. Si sta adattando alle regole e agli orari del penitenziario, mantenendo un morale alto. Roggero ha espresso questa sensazione dopo il suo ingresso nel carcere, dove si trova in regime di detenzione definitiva.

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Morale alto: si sta abituando alle regole e agli orari del carcere di Bollate il gioielliere Mario Roggero condannato in via definitiva a quasi 15 anni. "Il sostegno degli italiani gli sta dando una grande forza, carburante mentale ed emotivo prezioso". sottolinea il suo avvocato dopo averlo incontrato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Mario Roggero, prima giornata in carcere: "Prezioso il sostegno esterno"
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