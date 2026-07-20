Mario Roggero, condannato per aver ucciso due rapinatori, si trova nel carcere di Bollate, dove ha richiesto un costume da bagno e un accappatoio per la doccia. Sono trascorsi due giorni dal suo ingresso in carcere. La sua famiglia, composta da moglie e figlie, ha annunciato che riaprirà la gioielleria di Grinzane Cavour.

Sono passati ormai due giorni da quando Mario Roggero, il gioiellere di Grinzane Cavour (Cuneo) condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori fuori dal suo negozio, è entrato in carcere a Bollate (Milano). E dopo due giorni, Roggero ha fatto le prime richieste alla moglie: un costume da bagno e un accappatoio, per superare l'imbarazzo di dover fare la doccia in comune con gli altri detenuti. Tajani: «Per noi ha sbagliato, ma ora è giusto perdonarlo. Niente Far West, decide il Colle» Le richieste di Roggero Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, chi è andato a trovarlo in carcere (il ministro Matteo Salvini, ma anche il deputato Fdi Galeazzo Bignami) lo ha trovato provato ma «con grandissima dignità». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Mario Roggero nello stesso carcere di Bossetti, «ha chiesto costume da bagno e accappatoio per la doccia». Moglie e figlie riapriranno la gioielleria

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