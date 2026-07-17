Venerdì 17 luglio, un uomo si è presentato nel carcere di Bollate a Milano dopo essere stato condannato a 14 anni e 9 mesi. La Procura di Asti aveva emesso un ordine di carcerazione, e l’uomo ha espresso critiche rivolte al Presidente della Repubblica, dicendo che dovrebbe “mettersi una mano sulla coscienza”. La condanna definitiva è stata confermata in via definitiva.

Mario Roggero si è presentato a Milano, nel carcere di Bollate, venerdì 17 luglio, subito dopo l’ordine di carcerazione firmato dalla Procura di Asti, in seguito alla condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. La Cassazione lo ha ritenuto colpevole di duplice omicidio nei confronti di due rapinatori della sua gioielleria, uccisi dopo un inseguimento, e del tentato omicidio del terzo componente della banda. Le ultime parole prima di varcare la soglia: “Certamente, col senno di poi sono pentito, ma bisogna trovarsi” in quella situazione. Quindi il messaggio polemico lanciato a Sergio Mattarella: “Ha graziato uno scafista e Minetti, penso che dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Mario Roggero in carcere a Bollate polemico con Mattarella, "dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza"

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Mario Roggero è arrivato nel carcere milanese di Bollate. Alle domande dei giornalisti su come si fosse pentito di quanto ha fatto, il gioielliere ha risposto: Sì, ma con il senno di poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni. ANSA/INSTAGRAM/MARIO ROGG x.com

Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero. Lui: 'È finita, vado in carcere' reddit

Roggero arrivato nel carcere di Bollate: Come un ergastolo, ora mi aspetto la grazia. La Lega: valutiamo ipotesi candidaturaC'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per avere ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile 2021. Lo ... ilmessaggero.it

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