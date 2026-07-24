Il 17 luglio, Mario Roggero è stato trasferito nel carcere di Bollate. Nel frattempo, la moglie ha rivolto una richiesta a Sergio Mattarella, chiedendo un atto di clemenza e umanità per permettere a Roggero di trascorrere gli ultimi anni di vita con la famiglia. Tuttavia, la decisione sulla grazia non ha annullato i risarcimenti previsti per i familiari dei rapinatori coinvolti.

Mario Roggero è entrato nel carcere di Bollate il 17 luglio, mentre la moglie Mariangela Sandrone chiedeva a Sergio Mattarella “un atto di clemenza e di umanità” perché Roggero possa trascorrere “gli ultimi anni della sua vita insieme alla sua famiglia”. Nelle stesse ore, i legali dei familiari dei due rapinatori uccisi e dell’uomo rimasto ferito annunciavano di essere pronti ai pignoramenti per recuperare le provvisionali riconosciute dai giudici. La vicenda nasce dalla violenta rapina del 28 aprile 2021. La moglie e la figlia del gioielliere furono minacciate con un coltello e con una pistola giocattolo percepita come vera. Quando i tre uomini uscirono dal negozio e raggiunsero l’automobile, Roggero prese il revolver, li inseguì e sparò. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Mario Roggero, la grazia non cancella i risarcimenti ai familiari dei rapinatori

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Mario Roggero: La Verità Dietro la Sentenza Definitiva | RUVIDO 365

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