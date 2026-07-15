È arrivata la sentenza definitiva: 14 anni e 9 mesi di carcere per il gioielliere coinvolto in una sparatoria avvenuta nel suo negozio a Gallo di Grinzane nel 2021. Dopo l'assalto di tre rapinatori, due sono stati uccisi e uno ferito. La condanna è stata confermata in via definitiva, senza possibilità di appello. La vicenda ha suscitato commenti di figure politiche.

Quattordici anni e nove mesi. È definitiva la condanna a Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso presentato dal difensore dell'imputato. «Roggero si costituirà già oggi, non attenderà», hanno detto gli avvocati del gioielliere Stefano Marcolini e Sergio Rovani all'uscita dalla Corte di Cassazione dopo la lettura della sentenza. Su dove andrà, i legali non si espongono: «Deve essere una sua decisione» comunicarlo anche «alla stampa». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Cuneo.

© Ilmessaggero.it - Mario Roggero, condana definitiva (14 anni e 9 mesi): il gioielliere uccise 2 rapinatori a Cuneo. Salvini: «Grazia»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mario Roggero, condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere che uccise i rapinatori

Notizie e thread social correlati

Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi: sparò e uccise due rapinatori fuori dalla sua gioielleria a Cuneo. Salvini: «Chiedo la grazia»Una condanna definitiva di 14 anni e 9 mesi è stata inflitta a un gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, per aver ucciso due...

Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi: sparò e uccise due rapinatori fuori dalla sua gioielleria a CuneoUna condanna definitiva di 14 anni e 9 mesi è stata inflitta a un gioielliere coinvolto in un episodio avvenuto nel 2021, durante il quale ha sparato...

Temi più discussi: Caso Roggero: la Cassazione conferma la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere di Grinzane Cavour; Studio Aperto: L'accoltellatore resta in carcere Video; Studio Aperto: Uccisa l'attentatrice di Monaco Video; Studio Aperto: Attentato Ranucci, indagato Lavitola Video.

Uccise due rapinatori, condanna definitiva a 14 anni per il gioielliere Mario Roggero x.com

Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero - Notizie - Ansa.it reddit

Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario RoggeroÈ definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al ... ansa.it

Uccise due rapinatori durante la fuga: la Cassazione conferma la condanna per Mario RoggeroLa Cassazione conferma la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere, Mario Roggero, che nel 2021 uccise due rapinatori durante la fuga. notizie.it