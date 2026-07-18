Mario Roggero ha ottenuto una condanna definitiva nel procedimento penale, ma i familiari dei rapinatori coinvolti potrebbero ricevere risarcimenti. La nuova norma “salva difesa” non si applica in questo caso, poiché non riguarda le cause di risarcimento ai familiari di soggetti deceduti o coinvolti in attività criminali. È possibile che siano avviati pignoramenti sui beni dei familiari dei rapinatori per recuperare eventuali somme. La vicenda riguarda anche le implicazioni legali di eventuali risarcimenti e pignoramenti collegati.

La condanna è definitiva, il capitolo penale è per ora chiuso, ma per Mario Roggero la vicenda giudiziaria non è terminata. Dopo la sentenza che lo ha riconosciuto responsabile dell’omicidio Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, i due uomini che avevano partecipato alla rapina nella sua gioielleria di Grinzane Cavour, resta ora il tema dei risarcimenti alle parti civili. Il gioielliere di Grinzane Cavour, entrato in carcere a Bollate (Milano) tra l’indignazione dei partiti di governo, ha già versato 300mila euro in sede di udienza preliminare, ma secondo i legali dei familiari delle vittime restano somme da recuperare e si apre la fase relativa alla quantificazione definitiva del danno in sede civile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Roggero, i risarcimenti ai familiari dei rapinatori e il rischio pignoramenti: perché la nuova norma “salva difesa” non lo riguarda

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