Caso Roggero i risarcimenti ai familiari dei rapinatori e il rischio pignoramenti | perché la nuova norma salva difesa non lo riguarda
Mario Roggero ha ottenuto una condanna definitiva nel procedimento penale, ma i familiari dei rapinatori coinvolti potrebbero ricevere risarcimenti. La nuova norma “salva difesa” non si applica in questo caso, poiché non riguarda le cause di risarcimento ai familiari di soggetti deceduti o coinvolti in attività criminali. È possibile che siano avviati pignoramenti sui beni dei familiari dei rapinatori per recuperare eventuali somme. La vicenda riguarda anche le implicazioni legali di eventuali risarcimenti e pignoramenti collegati.
La condanna è definitiva, il capitolo penale è per ora chiuso, ma per Mario Roggero la vicenda giudiziaria non è terminata. Dopo la sentenza che lo ha riconosciuto responsabile dell’omicidio Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, i due uomini che avevano partecipato alla rapina nella sua gioielleria di Grinzane Cavour, resta ora il tema dei risarcimenti alle parti civili. Il gioielliere di Grinzane Cavour, entrato in carcere a Bollate (Milano) tra l’indignazione dei partiti di governo, ha già versato 300mila euro in sede di udienza preliminare, ma secondo i legali dei familiari delle vittime restano somme da recuperare e si apre la fase relativa alla quantificazione definitiva del danno in sede civile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Mario Roggero potrebbe non essere in aula. Davanti al tribunale il sit-in di Futuro Nazionale
Notizie e thread social correlati
Roggero, i familiari dei rapinatori battono già cassa: "Partiremo coi pignoramenti"Mario Roggero ha passato le prime 24 ore in carcere dopo essere stato condannato a quasi 15 anni di reclusione.
Inseguì i rapinatori e li freddò in strada: ecco perché quella di Roggero non fu legittima difesaLa Cassazione ha confermato che il gioielliere di Grinzane Cavour, che inseguì e uccise i rapinatori in strada, non agì in legittima difesa.
Temi più discussi: Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; La Cassazione ha confermato la condanna del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori; La norma Salva Roggero non salva Roggero; Ordine di carcerazione per Roggero, atteso a Bollate. La moglie fa istanza per la grazia.
Stop ai risarcimenti per ladri e rapinatori colpiti durante i loro crimini. Il caso di #Roggero dimostra quanto sia urgente fare questo cambiamento, che la #Lega ha proposto con il nuovo disegno di legge sulla sicurezza x.com
Stop ai risarcimenti per ladri e rapinatori colpiti durante i loro crimini. Il caso di Roggero dimostra quanto sia urgente fare questo cambiamento, che la Lega ha proposto con il nuovo disegno di legge sulla sicurezza facebook
Il post di Meloni sul caso Roggero: Chi commette reati non può essere risarcito. Basta paradossi reddit
Caso Roggero, pronti i pignoramenti per il gioielliere. I legali delle vittime: Beni nel mirino, non ha versato un euroI legali delle vittime puntano alle proprietà dell'uomo per recuperare i 480mila euro di risarcimenti stabiliti dalla sentenza definitiva ... affaritaliani.it
Caso Roggero, le parti civili denunciano: Nessun risarcimento ricevuto, pronti a pignorareCaso Mario Roggero, l'avvocato delle parti civili Giuseppe Roberto Caruso denuncia: Non ha ancora versato alcun risarcimento ... fanpage.it