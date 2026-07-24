Mario Roggero è in carcere da una settimana. Il gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo si è subito adattato alla vita in carcere, a Bollate. Ha stretto amicizia con un detenuto condannato per un omicidio e con il suo compagno di cella. È anche pronto a lavorare come contabile dell’istituto.

È passata la prima settimana da detenuto per Mario Roggero. Il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio e averne ferito un terzo, ha fatto in fretta ad ambientarsi nell’istituto ‘modello’ di Bollate, tra nuove conoscenze e la prospettiva di un impiego. “Non sono mai andato in carcere e fare l’esperienza a 72 anni credo che sia una cosa estremamente difficile”, raccontava il 72enne, varcando venerdì scorso le porte della casa di reclusione milanese, dove in tanti gli avevano consigliato di costituirsi. “Mi hanno detto che si sta bene e che ci sono molte attività da fare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mario Roggero in carcere, l’amicizia con Bossetti e col compagno di cella: è pronto a lavorare come contabile dell’istituto

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