Mario Roggero in carcere a Bollate cos' ha portato chi c' è con lui in cella e come ha passato i primi giorni

Da virgilio.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mario Roggero è stato trasferito nel carcere di Bollate, dove ha portato una valigia con pochi effetti personali. È stato collocato in una cella condivisa con un ex cuoco condannato per traffico di droga. Nella stessa sezione si trovano anche un uomo condannato per omicidio e un altro imputato in un procedimento penale. Nei primi giorni ha trascorso il tempo tra le attività di routine e momenti di silenzio.

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Mario Roggero ha trascorso i primi giorni nel carcere di Bollate portando con sé una valigia contenente pochi effetti personali. Divide la cella con un ex cuoco detenuto per traffico di droga e si trova nella stessa sezione di Alberto Savi e Massimo Bossetti. La famiglia e il suo avvocato lo hanno trovato tranquillo, mentre restano in attesa di possibili sviluppi. Mario Roggero, primi giorni in carcere Chi è con lui a Bollate Le testimonianze dell'avvocato e della moglie Le posizioni del centrodestra sul caso Roggero Mario Roggero, primi giorni in carcere Sta cercando di adattarsi a una realtà completamente nuova Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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