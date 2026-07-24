Mario Roggero ha visitato Bossetti in carcere. L’incontro si è svolto in un'area riservata, con l’uomo che si è mostrato stabile e concentrato. Chi ha assistito alla visita riferisce di un Roggero che ha mantenuto calma e attenzione durante tutto il tempo. La visita si è protratta per un breve periodo, senza altri dettagli pubblici sulla conversazione.

L’ingresso in carcere ha segnato l’inizio di una nuova fase della vita di Mario Roggero, ma chi ha avuto modo di incontrarlo in questi giorni racconta di un uomo che non ha perso lucidità né determinazione. Nonostante il peso della condanna definitiva e la nuova quotidianità dietro le sbarre, l’ex gioielliere starebbe affrontando la detenzione con grande autocontrollo, cercando di adattarsi a una realtà completamente diversa da quella vissuta fino a pochi giorni fa. A raccontare questi retroscena è un servizio pubblicato dal quotidiano Libero, che ha raccolto le parole dell’avvocato Stefano Marcolini. Il legale descrive Roggero con un aspetto ordinato, la barba curata, una camicia a maniche corte e uno sguardo ancora vivace. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Mario Roggero ha incontrato Bossetti in carcere: “Ecco com’è finita tra loro”

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