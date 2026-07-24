In carcere a Bollate, Mario Roggero è stato visto con camicia a maniche corte, barba curata e uno sguardo vivace. Nonostante la detenzione, si mostra calmo, dignitoso e determinato. Le immagini lo ritraggono combattivo e deciso, con un atteggiamento che lascia intendere forza d’animo. La sua presenza in cella ha attirato l’attenzione di chi lo ha incontrato.

Camicia a maniche corte, barba curata, sguardo vispo. Mario Roggero anche in carcere continua a preservare calma, dignità e forza d’animo. A chi l’ha visto ieri, Mario è apparso combattivo e determinato. «Diciamo che sta prendendo confidenza con la vita carceraria» rivela il suo legale a Libero, Stefano Marcolini, «certo spera e speriamo che rimanga il minor tempo possibile, ma intanto si sta ambientando”. Tra poco Mario, all’interno del carcere di Bollate, sarà impiegato in un lavoro, nell’area della contabilità. Ieri sera, però, è arrivata la mazzata finale. Ossia che Mario l’estate se la farà in carcere. ESTATE DENTRO Il tribunale di sorveglianza di Milano ha fissato l’udienza, per un eventuale «differimento di pena», nell’attesa che si discuta la domanda di grazia, per il 16 settembre 2026. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mario Roggero e Massimo Bossetti: clamoroso in carcere a Bollate, cosa sta succedendo

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Al Presidente Mattarella mi rivolgo come moglie e come madre, con il massimo rispetto per il suo ruolo di Capo dello Stato. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l’età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un peri x.com

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