Un uomo si è costituito nel carcere di Bollate e rimane detenuto, senza trattamenti di favore. La sua posizione è considerata delicata e si valuta un eventuale trasferimento in un istituto con un regime più restrittivo. La sua identità non è stata resa nota. La notizia riguarda un procedimento penale in corso, senza ulteriori dettagli sui motivi o sull’accusa specifica.

Mario Roggero resta, almeno per ora, nel carcere di Bollate, dove si è presentato dopo essersi costituito. La posizione del gioielliere di Grinzane Cavour viene definita delicata, senza trattamenti di favore, mentre rimane aperta la valutazione su un possibile trasferimento in un istituto con un regime più restrittivo. Mario Roggero a Bollate: l’incontro con Massimo Bossetti. Roggero è detenuto nel quinto reparto della casa circondariale milanese. Il suo avvocato, Stefano Marcolini, ha riferito che il suo assistito sta affrontando gradualmente la nuova condizione: «Si sta ambientando». Nei primi giorni di permanenza si è verificato anche un contatto con Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Mario Roggero e Massimo Bossetti, contatto in carcere: cos’ha fatto l’assassino di Yara

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mario Roggero e Massimo Bossetti: clamoroso in carcere a Bollate, cosa sta succedendoIn carcere a Bollate, Mario Roggero è stato visto con camicia a maniche corte, barba curata e uno sguardo vivace.

Leggi anche: Mario Roggero ha incontrato Bossetti in carcere: “Ecco com’è finita tra loro”

Temi più discussi: Tutto quello che c’è da sapere sulla sentenza Roggero; Blog | Roggero ha rincorso e ucciso i ladri: questi i fatti reali. Ora passiamo alla sceneggiatura del film; Il gioielliere Mario Roggero condannato dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori; Grazia a Roggero, Giannini: Il governo viola la Costituzione per propaganda, ha fatto bene Mattarella a fissare i paletti.

#iostoconmarioroggero - Results on X | Live Posts & Updates x.com

L'Anm denuncia: Minacce e insulti ai magistrati dopo la sentenza sul caso Roggero reddit

Mario Roggero avvicinato da Bossetti in carcere per dei consigli, intanto potrebbe lavorare come contabileMario Roggero ha incontrato in carcere Massimo Bossetti: l'uomo condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio gli avrebbe offerto aiuto e consigli ... virgilio.it

Mario Roggero in carcere: l'incontro con Massimo Bossetti e l'attesa per l'udienza di settembreMario Roggero resta nel quinto reparto di Bollate: avrebbe incontrato Massimo Bossetti, mentre la difesa attende l'udienza del 16 settembre. notizie.it