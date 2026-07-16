Mario Roggero non si trova ancora in carcere, nonostante l’ordine sia imminente tra oggi e domani. Fino a questo momento, rimane libero. Secondo quanto dichiarato, si costituirà appena arriverà la richiesta formale di detenzione. La procedura legale è in corso e non ci sono ancora misure restrittive in atto.

Tra oggi e domani, Mario Roggero sarà in carcere. Fino a questo momento, però, è ancora un uomo libero. "Mio fratello si costituirà appena sarà ufficiale la richiesta di carcerazione. Non so dove si presenterà", spiega all'agenzia Ansa Dante Roggero, fratello del gioielliere di 72 anni di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo in seguito a un colpo nel suo negozio a Grinzane Cavour. Per il negoziante ieri è arrivata dalla Cassazione la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. Nella mattinata di oggi, giovedì 16 aprile, si era sparsa la voce che Roggero si fosse costituito, ma non è così. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mario Roggero, clamoroso: non è in carcere, cosa sta succedendo

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Mario Roggero e la rapina del 2015

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