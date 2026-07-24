Il 28 aprile 2021, Mario Roggero ha chiamato il 112 subito dopo aver commesso una rapina, dichiarando di aver sparato e che ci sono morti. Durante la telefonata, ha risposto brevemente alle domande dell’operatrice, confermando di aver sparato e di aver causato dei decessi. Non sono state riportate altre conversazioni o dettagli forniti durante la chiamata.

“Ci sono feriti?”, “Ci sono morti, ho sparato”. Queste le poche parole che Mario Roggero ha scambiato con un’operatrice del 112 il 28 aprile 2021, pochi istanti dopo la rapina. L’ex gioielliere, oggi condannato in via definitiva per l’omicidio di due rapinatori, al telefono si presentava con la voce affannata mentre chiedeva soccorso dalla sua gioielleria di Grinzane Cavour, nel Cuneese. La telefonata al 112 Nel corso della puntata di giovedì 23 luglio Zona Bianca ha mandato in onda l’audio originale della telefonata che Mario Roggero fece il 28 aprile 2021 dopo la rapina avvenuta nella sua gioielleria di Grinzane Cavour (Cuneo). In quell’occasione, ricordiamo, Mario Roggero inseguì la banda una volta che questa aveva già lasciato il suo esercizio, esplodendo dei colpi di pistola con la sua calibro 38 in direzione dei rapinatori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Roggero e la telefonata al 112 dopo il duplice omicidio: "Ho sparato, ci sono morti"

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