I consulenti della famiglia Roggero hanno ricostruito quello che sarebbe accaduto nei punti ciechi della gioielleria durante la rapina che ha portato all’uccisione di Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino, due dei tre rapinatori. La ricostruzione è stata poi filmata con alcuni attori, che hanno ricreato quanto sarebbe accaduto secondo i racconti della famiglia Roggero. Gli unici disponibili, visto che entrambi i rapinatori coinvolti in quelle fasi sono morti. I “tre momenti fondamentali” della rapina secondo i consulenti Durante un’intervista alla trasmissione Zona Bianca, i consulenti della famiglia Roggero hanno spiegato le tre fasi in cui è avvenuta la rapina, includendo anche quelle non riprese dalle telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Roggero e la colluttazione con i rapinatori prima del duplice omicidio, il video inedito dei consulenti

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Mario Roggero, gioielliere che uccise due rapinatori: condanna definitiva - 1Mattina News 16/07/2026

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Temi più discussi: Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Chi è Mario Roggero; Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori; La confusione del ministero della Giustizia sulla grazia a Mario Roggero.

La gioielleria di Mario Roggero, in località Gallo di Grinzane Cavour, è riaperta da questa mattina. A confermarlo all'Ansa è una delle figlie del gioielliere, condannato per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il negozio nell'aprile del 2021. A occ x.com

Riaperta la gioielleria di Mario Roggero a GrinzaneA occuparsi dell'attività, mentre il gioielliere resta detenuto al carcere di Bollate, è la moglie con una delle figlie ... rainews.it

Riaperta la gioielleria di Mario Roggero. Un cartello avvisa: Nessuna dichiarazioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Riaperta la gioielleria di Mario Roggero. Un cartello avvisa: 'Nessuna dichiarazione' ... tg24.sky.it