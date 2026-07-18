Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel 2021, è stato trasferito nel carcere di Bollate. Dopo l’ingresso, ha chiesto la grazia al presidente della Repubblica e ha dichiarato di aver avuto paura. Roggero si è mostrato in lacrime al momento del trasferimento. La richiesta di clemenza è stata annunciata pubblicamente.

Dopo l’ingresso nel carcere di Bollate, Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina avvenuta il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour, rilancia la richiesta di grazia al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intanto i suoi legali hanno presentato un’istanza per il differimento dell’esecuzione della pena. «Mi aspetto la grazia». Roggero ha ribadito di ritenere ingiusta la condanna e ha rivolto un appello al Capo dello Stato. «Ha graziato uno scafista che ha ammazzato trenta persone, ha graziato la Minetti. Penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mario Roggero chiede la grazia: «Ho avuto paura». Il gioielliere piange dopo l’ingresso in carcere

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La verità di Roggero: i Fatti e la vera dinamica

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