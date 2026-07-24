Mario Roggero avvicinato da Bossetti in carcere per dei consigli intanto potrebbe lavorare come contabile

Da virgilio.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da una settimana Mario Roggero si trova nel carcere di Bollate per scontare la condanna a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio volontario di due persone che avevano rapinato la sua gioielleria di Grinzane Cavour. Nel penitenziario milanese il gioielliere è stato avvicinato da Massimo Bossetti, il muratore condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio, che gli avrebbe offerto il suo aiuto per ambientarsi nel carcere. Intanto Roggero a breve potrebbe iniziare a lavorare come contabile. Mario Roggero avvicinato da Bossetti in carcere È trascorsa la prima settimana da detenuto per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio e averne ferito un terzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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