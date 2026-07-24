Mario Roggero accusato dall' ex fidanzato della figlia mi ha preso a pugni e poi ha puntato la pistola

Nel 2005, un uomo ha riferito di essere stato aggredito da Mario Roggero, che avrebbe prima colpito con dei pugni e successivamente puntato una pistola. La denuncia, resa nota attraverso la testimonianza, riguarda l’aggressione fisica e l’uso di un’arma da fuoco durante un episodio che coinvolgeva l’ex fidanzato della figlia di Roggero.

Mario Roggero era stato accusato dall’ex fidanzato della figlia. L’episodio risale al 2005 e nella testimonianza il ragazzo dice chiaramente: “Mi ha preso a pugni e poi ha puntato la pistola“. Roggero si era presentato a casa sua dopo un litigio e la fine della relazione tra i due. L’episodio è citato anche nelle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione, che ha condannato in via definitiva il gioielliere a 14 anni e 9 mesi per duplice omicidio volontario. Mario Roggero accusato dall'ex fidanzato della figlia Cosa è successo nel 2005 "Mi ha preso a pugni e poi ha puntato la pistola" Mario Roggero accusato dall’ex fidanzato della figlia L’episodio, venuto alla luce da qualche giorno, è un precedente giudiziario risalente al 2005. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Mario Roggero, ecco il video della sparatoria in cui il gioielliere uccise due rapinatori

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Si torna a parlare del caso del #gioielliere Mario #Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due #rapinatori e ferito un terzo dopo una rapina nel 2021. Dopo la richiesta di grazia presentata dalla moglie, la procuratrice generale della Corte d' x.com

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