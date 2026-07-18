Nel 2005, Mario Roggero ha preso a pugni e minacciato con una pistola il fidanzato della figlia e i suoi genitori, in una vicenda conclusa con un patteggiamento. Nel suo passato giudiziario, è stato condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un tentativo di furto avvenuto nella sua gioielleria nel 2021 nel Cuneese.

C'è un precedente nel passato giudiziario di Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo subito dopo l'assalto alla sua gioielleria di Grinzane Cavour, nel Cuneese, nell'aprile 2021. Il precedente e il patteggiamento Aveva impugnato una pistola e minacciato tre persone, finendo nei guai nel 2005, e la vicenda non riguarda però una rapina e presunte legittime difese, di cui tanto si discute in queste ore. Roggero estrasse infatti una pistola durante una lite con il fidanzato di una delle figlie e minacciò anche i genitori del giovane. Per quei fatti, nel 2007, patteggiò davanti al Tribunale di Alba una pena di due mesi di reclusione, sostituita con una multa di 2. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Mario Roggero prese a pugni e minacciò con la pistola il fidanzato della figlia e i genitori. La vicenda del 2005 finita con un patteggiamento

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Mario Roggero racconta la sua storia

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