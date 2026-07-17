Mario Roggero nel 2005 il precedente lite a casa del fidanzato della figlia ragazzo preso a pugni pistola puntata ai genitori | Bastar*i

Da ilgiornaleditalia.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2005 il gioielliere si presentò in piena notte davanti all'abitazione del ragazzo, lo colpì con alcuni pugni e puntò una pistola contro di lui e contro i suoi genitori, pronunciando la frase: "E non finisce qui, bastardo" Non solo la rapina del 2021 costata la vita a due malviventi. Nelle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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