Il 16 settembre il Tribunale di Sorveglianza di Milano deciderà sul rilascio di Mario Roggero, che attualmente sta scontando una condanna. Roggero ha incontrato a Bollate un uomo coinvolto in un procedimento penale e presto potrebbe iniziare un nuovo lavoro. Al momento, questa è l’unica data confermata nel suo calendario. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui motivi dell’incontro o sulle modalità del possibile impiego.

Per ora il calendario di Mario Roggero ha una sola data cerchiata in rosso: 16 settembre. È il giorno in cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano discuterà la richiesta di differimento della pena avanzata dalla difesa, che punta a ottenere la sospensione della detenzione in attesa che il Presidente della Repubblica si pronunci sulla domanda di grazia presentata dalla moglie del gioielliere. Fino ad allora, Roggero trascorrerà l'estate nel carcere di Bollate. Una permanenza che, almeno nelle intenzioni dell'ex gioielliere di Grinzane Cavour, avrebbe dovuto svolgersi nell'istituto penitenziario considerato uno dei più avanzati d'Italia per i percorsi di reinserimento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Mario Roggero a Bollate incontra Bossetti e presto avrà un lavoro

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