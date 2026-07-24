Il gioielliere di Bollate, appena detenuto, ha incontrato Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio, e Fabio Savi, ex membro della banda della Uno Bianca. Dopo aver trovato un lavoro in carcere, potrebbe essere trasferito a causa della forte esposizione mediatica. La direzione ha preso questa decisione per motivi di sicurezza e gestione dei detenuti. Al momento, non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui prossimi spostamenti o sulle ragioni specifiche del trasferimento.

In queste prime settimane di detenzione, il gioielliere avrebbe inoltre incontrato alcuni detenuti molto noti alle cronache giudiziarie, tra cui Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio, e Fabio Savi, componente della banda della Uno Bianca Mario Rogger. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Caso Roggero, il gioielliere a Bollate incontra Bossetti e trova lavoro, ma rischia trasferimento per “forte esposizione mediatica”

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Mario Roggero, il passato del gioielliere: dai pugni al fidanzato della figlia alla pistola

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