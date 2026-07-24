Mario Calabresi ha annunciato la sua disponibilità a candidarsi alle prossime elezioni comunali. La notizia non ha causato cambiamenti significativi nel panorama politico, dove diversi esponenti, tra cui rappresentanti di partiti come il Movimento 5 Stelle e altri schieramenti, chiedono le primarie. Calabresi, senza preclusioni, ha incontrato appoggi e critiche, ma l’effetto sorpresa è stato assente. La sua candidatura si inserisce in un quadro già consolidato, senza provocare scosse all’interno delle alleanze politiche.

L’effetto sorpresa non c’è stato. La notizia della disponibilità da parte del giornalista Mario Calabresi a correre per le prossime Comunali approda a Palazzo Marino senza stravolgere l’ecosistema di piazza Scala. Perché nel centrosinistra il passo in avanti dell’ex direttore dei quotidiani La Repubblica e La Stampa era nell’aria. Si aspettava solo che uscisse allo scoperto. E se ormai può esser data per certa la disponibilità di Calabresi, resta l’incognita del percorso che la coalizione dovrà seguire per individuare il candidato per il dopo Sala. Ma la partita è ormai entrata nel vivo. Proprio giovedì, tra l’altro, Calabresi ha incontrato il sindaco Beppe Sala a Palazzo Marino. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Mario Calabresi e la corsa alle Comunali, da Calenda a Buffagni (M5s): «Nessuna preclusione». E tutti invocano le primarie

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