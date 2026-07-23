Nel centrosinistra si parla di un possibile ritorno di Ambrosoli come candidato sindaco per le elezioni del 2027, con l’obiettivo di evitare le primarie. Tuttavia, un altro nome si fa strada: Calabresi ha annunciato la propria presenza, suscitando sorpresa. La discussione riguarda la scelta di un volto civico e moderato, per rappresentare il fronte progressista senza passare per un confronto interno.

Milano – A volte ritornano, scrivevamo lo scorso 5 gennaio. E a volte rispuntano, oltre sei mesi dopo. Umberto Ambrosol i potrebbe essere il candidato sindaco buono per evitare le primarie del centrosinistra e presentare un profilo civico e progressista ma dai toni moderati e non troppo di sinistra-sinistra alle elezioni comunali del 2027. Ambrosoli, avvocato, dirigente di banca, figlio dell’“eroe borghese” Giorgio Ambrosoli, è un esponente della società civile ma ha una precedente esperienza politica: è stato il candidato presidente della Regione Lombardia per il fronte progressista nel 2013, battuto dal leghista Roberto Maroni con il 42,81% contro il 38,24%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comunali, nel centrosinistra rispunta Ambrosoli per evitare le primarie. Ma irrompe Calabresi: “Io ci sono”

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