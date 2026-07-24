Marina Manco ha pubblicato il suo nuovo romanzo, “Le voci della città”, nel 2025, sempre con la casa editrice BookaBook. Si tratta di un’opera che si svolge a Napoli, dove la città è descritta come parte integrante della narrazione, non solo come sfondo. La scrittrice aveva già pubblicato “Alleria” nel 2022.

Marina Manco, dopo “Alleria”, romanzo edito nel 2022, nel 2025, sempre per la casa editrice BookaBook, ha dato alle stampe “Le voci della città”. Ancora una volta i luoghi d’origine della scrittrice partenopea, che vive e lavora a Firenze, non solo fanno da sfondo alle vicende della famiglia Fierro, ma la fanno da protagonisti all’interno di una vicenda intricata che stupisce il lettore con molti colpi di scena. Le voci della città, Madda al centro dei tanti romanzi che contraddistinguono l’opera. Se in “Alleria” dominava la figura di nonna Anna con il suo vissuto intriso delle sofferenze della Seconda Guerra Mondiale e di una vicenda familiare piena di mistero, nella seconda fatica letteraria domina la figura della nipote. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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© Gbt-magazine.com - Marina Manco, “Le voci della città”. Napoli non è solo uno sfondo, anima le vicende del romanzo.

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