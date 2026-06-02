Un parroco ha scritto un romanzo che descrive le vie del cuore e della città di Roma, rievocando aspetti nascosti della città. La narrazione si concentra su una Roma che non appare nelle classifiche sulla qualità della vita, né sui social o tra i flussi turistici annuali. Il libro offre una prospettiva diversa, più intima, di un luogo che spesso viene rappresentato solo attraverso i suoi luoghi più noti o turistici.

C’è una Roma che non compare nelle classifiche sulla qualità della vita, che non si lascia raccontare dai social e che sfugge perfino ai milioni di turisti che ogni anno attraversano la Capitale. È la Roma delle persone comuni, delle ferite nascoste, delle speranze silenziose, delle storie che scorrono tra un taxi, una parrocchia, un ospedale e una panchina sul mare. È proprio questa la città che don Francesco Indelicato, parroco di Sant’Andrea Avellino a Roma, sceglie di raccontare nel suo nuovo libro Storie di Roma (Carabba editore, 162 pagine, prefazione di don Fabio Rosini ). Un’opera originale, a metà tra il romanzo, il racconto civile e la riflessione esistenziale, che restituisce ai lettori una fotografia autentica dell’Urbe e dei suoi abitanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Storie di Roma: il sorprendente romanzo di un parroco che racconta (come in un film) le vie del cuore e della città

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24 ore nell'antica Roma: non sopravvivresti — Una Storia per Dormire

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