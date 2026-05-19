La città dei Lettori | dialogo e sinergie con le voci più autorevoli della letteratura

Il 19 maggio 2026 a Firenze si svolge un evento dedicato alla cultura e alla letteratura, con incontri e esposizioni che coinvolgono figure di rilievo del panorama letterario e artistico. La città ospita dialoghi tra autori, immagini e pagine che celebrano Dante e Collodi, insieme a riferimenti a Palazzeschi e Paolo Poli. Si affrontano anche temi legati alla storia locale, come le sponde dell'Arno e il centenario della Fiorentina. L'iniziativa mira a mettere in rete diverse voci della cultura fiorentina.

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