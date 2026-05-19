La città dei Lettori | dialogo e sinergie con le voci più autorevoli della letteratura

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 maggio 2026 a Firenze si svolge un evento dedicato alla cultura e alla letteratura, con incontri e esposizioni che coinvolgono figure di rilievo del panorama letterario e artistico. La città ospita dialoghi tra autori, immagini e pagine che celebrano Dante e Collodi, insieme a riferimenti a Palazzeschi e Paolo Poli. Si affrontano anche temi legati alla storia locale, come le sponde dell'Arno e il centenario della Fiorentina. L'iniziativa mira a mettere in rete diverse voci della cultura fiorentina.

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Firenze, 19 maggio 2026 – Pagine, immagini, incontri. Dante e Carlo Collodi, Aldo Palazzeschi e Paolo Poli, le spallette dell'Arno e i 100 anni della Fiorentina. E poi le voci autorevoli del presente: da Emmanuel Carrère a Kiran Desai, da Concita De Gregorio a Lella Costa. La nona edizione de "La città dei Lettori" - in programma dal 3 al 7 giugno tra Villa Bardini e il Teatro della Pergola - è un viaggio lapiriano, che proietta l'identità storica e culturale di Firenze in una dimensione internazionale, ospitando per cinque giorni alcune delle personalità più conosciute del mondo letterario nazionale e globale. Un percorso denso e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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