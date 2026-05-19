La città dei Lettori | dialogo e sinergie con le voci più autorevoli della letteratura
Il 19 maggio 2026 a Firenze si svolge un evento dedicato alla cultura e alla letteratura, con incontri e esposizioni che coinvolgono figure di rilievo del panorama letterario e artistico. La città ospita dialoghi tra autori, immagini e pagine che celebrano Dante e Collodi, insieme a riferimenti a Palazzeschi e Paolo Poli. Si affrontano anche temi legati alla storia locale, come le sponde dell'Arno e il centenario della Fiorentina. L'iniziativa mira a mettere in rete diverse voci della cultura fiorentina.
Firenze, 19 maggio 2026 – Pagine, immagini, incontri. Dante e Carlo Collodi, Aldo Palazzeschi e Paolo Poli, le spallette dell'Arno e i 100 anni della Fiorentina. E poi le voci autorevoli del presente: da Emmanuel Carrère a Kiran Desai, da Concita De Gregorio a Lella Costa. La nona edizione de "La città dei Lettori" - in programma dal 3 al 7 giugno tra Villa Bardini e il Teatro della Pergola - è un viaggio lapiriano, che proietta l'identità storica e culturale di Firenze in una dimensione internazionale, ospitando per cinque giorni alcune delle personalità più conosciute del mondo letterario nazionale e globale. Un percorso denso e... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: La Città dei Lettori torna a Firenze: l'apertura con Carrère va esaurita in novanta minuti
Novara, Circolo dei lettori: un marzo dedicato alle Voci di donnaA marzo il Circolo dei lettori di Novara si fa spazio aperto: attraversabile, permeabile, vivo.
A Firenze il festival La Città dei Lettori dal 3 al 7 giugnoEmmanuel Carrère, Kiran Desai, Concita De Gregorio, Csaba dalla Zorza e Lella Costa: sono solo alcuni degli ospiti principali che animeranno la nona edizione de La Città dei Lettori, il festival lette ... adnkronos.com
Firenze accoglie il festival La Città dei Lettori dal 3 al 7 giugno facebook
La città dei Lettori: dialogo e sinergie con le voci più autorevoli della letteraturaFirenze, 19 maggio 2026 – Pagine, immagini, incontri. Dante e Carlo Collodi, Aldo Palazzeschi e Paolo Poli, le spallette dell'Arno e i 100 anni della Fiorentina. E poi le voci autorevoli del presente: ... lanazione.it
Buonasera amici e amiche Lettori forti. Stasera vi presento un piccolo grande gioiello da qualche mese in libreria: La città del sole di Tove Jansson (Iperborea, traduzione di Alessandra Scali). Sì, proprio lei, l’autrice dei Mumin. Ma qui non ci sono troll né is x.com
Qualcuno ha letto la trilogia delle Città del Tessuto? reddit