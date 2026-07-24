marche weekend diviso in duesabato di bel tempo ovunquedomenica tornano i temporali

Il fine settimana nelle Marche sarà caratterizzato da due giornate opposte. Sabato si prevede tempo stabile e soleggiato in tutta la regione, mentre domenica si attendono rovesci e temporali diffusi. La variazione è legata a un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con il passaggio di un fronte temporalesco previsto per la seconda giornata. Le temperature rimarranno in linea con le medie stagionali, senza variazioni significative.

Ci aspetta un weekend dai due volti, con un sabato di bel tempo sulle Marche e una domenica con rovesci e temporali sparsi. E' l'effetto di flussi occidentali in quota, spiega l'ultimo bollettino della Protezione civile delle Marche, "che piloteranno un sistema nuvoloso verso l'Italia, con un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla nostra regione nelle giornate di domenica 26 e lunedì 27 luglio". Passata questa breve fase movimentata, le previsioni al momento annunciano probabili condizioni di tempo stabile sulle Marche nelle giornate centrali della prossima settimana, con temperature in graduale aumento. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Marche, weekend diviso in due: sabato di bel tempo ovunque, domenica tornano i temporali

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